Erdoğan: Almanya'yla ortak aşı üretimi konusu görüşülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

"2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılarda alınan bir mesafenin olduğuna dikkat çekti.

Yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon aşının geldiğini bildiren Erdoğan, "Bunun serisi devam edecek. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır." şeklinde konuştu.