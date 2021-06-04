Erdoğan: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Filyos Limanı projesi nihayet hayata geçti. Bu eserin mazisi 150 yıl. 13 gemi buraya yanaşabilecek.

Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği bir alan kuruluyor, proje nihayet hayata geçiyor. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız, Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Artık burada dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız.

Filyos ihracata çok önemli katkı sağlayacak

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projesinin de önemli alt yapı adımlarından biridir. Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasite ile ihracata çok önemli bir katkı sağlayacaktır.



Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış gösterdi, 85 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracatı göreceğiz.

Bu açılışını yaptığımız liman aslında Filyos Vadisi projesinin bir ayağıdır. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz. Yüksek katma değerli üretimin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Vadinin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesini ilan etti. Havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konuma sahip muazzam bir sistemi içerisinde barındırıyor.



Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğal gazın işleme tesisine de ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik.

135 milyar metreküp yeni doğalgaz rezervi

Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptı. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır.

Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."