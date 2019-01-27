Erdoğan: Antalya'da 100 milyon liralık maddi zarar var
AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerdeki doğal afetler nedeniyle Antalya'da meydana gelen zararın 100 milyon lira olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan, sözlerine son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet dileyerek başladı.
Erdoğan, Antalya'da bir süredir devam eden olumsuz hava şartlarına ilişkin, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA