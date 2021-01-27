Erdoğan: Artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denmelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir." açıklamasında bulundu.