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Erdoğan: Artık hiçbir gücün ülkemize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında Ahlat'taki etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz." diye konuştu.

"Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük." ifadesini kullandı.

 

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