Erdoğan: Asgari ücret ve istihdam teşviki 2020’de sürecek

16 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü, ortaya konulan engelleri bozduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığında düzenlediği 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019 yılı, sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı hâline dönüştürdük” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020’de Türkiye’nin güçlü bir büyüme sergileyeceğini belirterek, temel politika gelişmelerine yönelik olara, “Büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi etkinleşecek: Sorunların yüzde 98’i hükümet sisteminden değil, eski alışkanlıklardan kaynaklanıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sorunların hızlı çözümüne imkan verdiğini hatırlatan Erdoğan, bir analiz yaptıklarını belirterek, “Sonuçta, ifade edilen sorunların yüzde 98’inin yeni yönetim sisteminden değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük. Bu tespit ışığında, tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek adım adım hayata geçirmeye başladık” bilgisini verdi.

Erdoğan, 2019’da icraat programlarında yer alan 1451 eylemin 161’ini tamamlandığını; bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen, 2019’un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakalandığını, bu eylemler için bütçeden 68 milyar TL harcandığını kaydetti.

2020’de yapılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim, güvenlik, sağlık ve adalet başlıkları olmak üzere, ilgili bakanlıkların başlıkları altında tamamlanan işleri ve 2020’de planları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bazı başlıklar şöyle:

İstihdam teşvikleri sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020’de kadın ve genç istihdamına verilen desteğin süreceğini, İŞKUR aktif işgücü programlarından 2020 ilk yarısında 125 bin kişinin faydalanmasını hedeflediklerini kaydetti. Erdoğan gelecek 3 yıl içinde 3,2 milyon yeni istihdam hedefiyle işsizliğin yüzde 9,8’e indirilmesi hedefinin korunduğunu açıklarken, asgari ücrete yönelik işveren teşvikinin de devam edeceğini bildirdi.

Ekonomi: Türkiye’yi yatırım yapılabilir en iyi ülkeler arasına yükseltmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı reformlar yapıldığını ve Türkiye’nin bu alanda üst basamaklara yükseldiğini belirterek, ülkeyi en iyi yatırım yapılabilir ülkeler arasına yükseltmenin hedeflendiğini kaydetti. Erdoğan, “Eylül ayında 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programımız yürürlüğe girdi. Programın temel hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanım­ların korunup geliştirilmesidir. Esasen, geçtiğimiz 17 yılın genel görüntüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da gerisine düşmediğimize işa­ret ediyor. Mesela, 2003 yılından önceki 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003’den bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Tüm sıkıntılara rağmen 2019 enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı. Para ve maliye politikalarını, güçlü eşgüdüm ve yapısal reformlarla tahkim ediyoruz” dedi.

Ticaret: Elektronikleşme artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret alanında ihracat desteklerinin 2020’de de devam edeceğini ve Eximbank’ın toplam finansmanın 50 milyar dolara çıkmasını amaçladıklarını kaydetti. İhracatta gümrükte beklememek için randevulu sistemin hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan barkodlu çek uygulamasının, barkodlu bono ile devam edeceğini açıklarken, elektronik çek üzerindeki çalışmanın da tamamlandığını bildirdi.

Adalet: İkinci yargı paketi kısa sürede TBMM’ye sunulacak

Adalet sisteminin altyapısının güçlendirilmesine devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, önemli unsurlarından birinin infaz rejiminin yeniden yapılandırılması olan ikinci yargı paketi üzerinde çalışıldığını kaydetti. Erdoğan, insan hakları eylem planının da son aşamada olduğunu belirterek, “İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz. Bir başka önemli reform da, vatandaşlarımızın devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden, arabulu­culuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren düzenlemedir. Bununla vatandaşlarımızın idareyle, ya da kamu kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıkların zahmetsiz ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlıyoruz. Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir” bilgisini verdi.

Erdoğan iş dünyasının işlemlerini de ilgilendiren bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz dava açılmamış aşamadaki delil tespit­lerinin noterlikler tarafından yapılmasına izin verilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Eğitim: Kalite artırılacak

Eğitim alanında derslik ve okul malzemeleri yönünden büyük yatırımlar yapıldığını belirten Erdoğan, yüksek öğretimde de isteyen hemen herkesin bir programa yerleşme imkanı bulduğunu belirtti. Eğitim kalitesine yönelik eleştirileri haklı görebileceğini söyleyen Erdoğan, “Birileri şunu söyleyebilir.. Rakamlar iyi de kalite.. Bu tespit doğru da olabilir. Şu anda bizim üniversite öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1’i girerken, neredeyse 10’da 10’u girer hale geldi. Bu alanda keyfiyet itibariyle sıkıntı olabilir ama biz bu adımlarla keyfiyeti de yakalayacağız. Yakalayınca öğrenciler Batı ile yarışır hale gelecek” dedi.

Güvenlik: Koordinasyon kurulu oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün Türkiye içindeki varlığının kuruluş yıllarındaki sayının altına gerilediğini ve katılımın da çok düşük seviyelere geldiğini bildirdi. MİT’in İstanbul bölge başkanlığının yeni binasının yakında açılacağını belirten Erdoğan güvenlik birimlerinin birlik içinde çalıştığını koordinasyonun artması için de “Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu”nun faaliyetine başlayacağını açıkladı. Erdoğan, fiziki sınır güvenliği için yatırımların süreceğini belirtti.

Enerji: Yeni sismik araştırma gemisi alınıyor

Türkiye’nin enerji arzı sorunu olmadığını, yenilenebilir enerjinin toplam enerjinin yüzde 40’ına ulaşmasının büyük bir aşama olduğunu belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji faaliyetlerindeki kararlılığını vurgulayan ve 3. sismik araştırma gemisi alınması için çalışıldığını Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerini, hem barışa, hem de refaha katkı sağlayacak bir diplo­masiyle takip ediyoruz. KKTC’ni bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik. Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız” dedi.

Savunma sanayii: 2019 verileri Cumhurbaşkanınca açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde yatırımların süreceğini ve bu alanda yerli üretime verilen önemin devam edeceğini söyledi. Erdoğan, 2020’de envantere alınacak ürünlerden söz ederken, 2019 verilerini de açıkladı. Erdoğan, “2002 yılında sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülürken, bugün proje sayımız 700’e ulaştı. Yıllık savunma sanayii ve havacılık cirosu 9 milyar dolara yaklaşırken, ihracatımız da 2,7 milyar dolara yükseldi” dedi.

Kanal İstanbul: 75 milyar TL



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşasına bu yıl içinde başlanacağını söyledi. Erdoğan projeye karşı çıkanları eleştirerek “Bu çerçevede ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanalistanbul Projesine de çok yakında başlıyoruz” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yere dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. .. Projenin jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi süreçlerini tamamladık. Bu çalışmalarda, 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından, 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanalistanbul bünyesinde 2 liman, 1 yat limanı, 1 lojistik merke­zi, 7 köprü, 2 demiryolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları yer alacak. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.”