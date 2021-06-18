Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Uluslararası toplumun salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Eksen tartışmaları hazımsızlığın işaretidir"

Erdoğan, "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya tüm coğrafyalarda iş birliğini artırmak istiyoruz."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Yerli aşı çalışmalarımızı yıl sonundan önce bitirmeyi planlıyoruz; yerli aşımız kullanılmaya hazır hale gelince tüm insanlıkla paylaşacağız.

- Libya'da yeniden imara, kalkınmaya yönelik desteğin bu kritik dönemde artırılması önem arzediyor.

- KKTC'nin Cenevre'de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz.

- Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz hâlâ masada.

- Yunanistan ile son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz.

- ABD ve AB ile de olumlu gündem çerçevesinde iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz.

- Kudüs'ün asli kimliğinin korunarak bugün de bir selam yurdu olması için gayret gösteriyoruz.

- Afrika ile iş birliğimizi her anlamda ileri taşıyoruz; salgın nedeniyle ertelediğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Eylül ayında Türkiye'de evsahipliği yapmayı arzu ediyoruz. (AA-Reuters)