Erdoğan: Askerlerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sincan'da Mehmetçik ile iftar programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihçiler bizim millet için asker millet ifadesini kullanır. Kısa veya uzun dönem askerlik tornasından geçmeyen hiçbir Türk evladı olmaz. Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor.

6 Şubat depremlerinde 3 saat içerisinde depreme müdahale edildi. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Tüm askerlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye coğrafyasının kendisine sunduğu pek çok güzellik zenginlik imkan ve fırsat yanında tabii ve beşeri birçok tehditle karşı karşıyadır. Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür. Depreme dayanaksız bina yaparsanız ilk büyük sarsıntıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır. Yumuşak ve meyilli sırta ev kurarsanız gün gelir toprak onu yutar.

"Kamu binalarını da yeniliyoruz"

Geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere karşı hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var. Biz yeni yapıların bu gerçeklere uygun inşasını sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3,3 milyon aileyi TOKİ konutlarıyla 1,2 milyon aileyi güvenli evlere kavuşturduk. Kamu binalarını da aynı anlayışla yeniliyoruz.

"Çok ağır bedeller ödedik"

Bir de siyasi ve insani tehditler var ki ülke olarak ciddi risk altındayız. Ülkemizin dört bir tarafında savaşlar gerilimler eksik olmuyor. Küresel krizin ilk etki alanı merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır. Milletimizin olan binlerce yıllık hesaplaşmaları hala bitirememiş devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenmek istemiyor.

Terör örgütlerini kullanmak gibi yöntemlerle yaptıkları asimetrik saldırılardan asla geri durmuyorlar. Cumhuriyetimizin ilk asrına çok ağır bedeller ödedik. Biz de boş durmuyoruz. Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız kalkına atılımlarımız sayesinde kendimize olan güvenimiz artmıştır.

"Nerede bir terörist varsa inine iniyoruz"

Geçmişte kendi sınırlarımız içiresindeki terör saldırıyla baş etmekte zorlanırken bugün dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa inine iniyoruz. Geldiğimiz seviye elbette çok önemli ama henüz bizi asıl hedeflerle buluşturacak yerde değiliz. Savunma Sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Bunu da başardığımızda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır.