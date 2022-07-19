Erdoğan: Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi konusunda, "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İran ile savunma sanayindeki iş birliğimizi önemsiyoruz." dedi.
Erdoğan, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır. Bunlarla mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır." ifadesini kullandı.