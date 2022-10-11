Erdoğan Astana'da Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 10 ülkenin devlet başkanı ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın yarınki resmi ziyaretiyle Türkiye-Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması da planlanıyor.

Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı bekleniyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği yapacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra "gözlemci üye" statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da katılacak. Türkiye zirveye en geniş heyetle katılan ikinci ülke olacak. Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı beklenen zirvede Asya kıtasındaki siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda iş birliği ile yeni zorluklar ve tehditlere karşı mücadele ve güven artırıcı tedbirler masaya yatırılacak.

Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Peskov, Putin ile Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'da barış konusunda Rusya ile Batı arasında müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinin ve ikili ilişkilerin ele alınmasını muhtemel olduğunu belirtti.