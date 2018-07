Erdoğan: Atamalar 15 gün içinde tamamlanır

25 Temmuz 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır." dedi.

Atama kararlarına ilişkin Erdoğan, "Fazla uzun sürmez, öyle zannediyorum ki 10-15 gün içerisinde inşallah bu yapılanmayı tamamlarız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öne alıyoruz, başarısızlık kitabımızda yer almıyor." diye konuştu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Ağbal getirildi