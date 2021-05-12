Erdoğan: Avrupa Müslümanlar için açık hava hapishanesine dönüşüyor

TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finalinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl koronavirüs nedeniyle ramazanı biraz buruk yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir ramazan geçirdik. TRT'nin bu sene 5'incisini düzenlediği yarışma çok farklı bir mana kazanmıştır. Değerlerimize sahip çıkan programlar için tebrik ediyorum. Bu güzel yarışma her yaştan ve her kesimden insanımız tarafından beğeniyle takip ediliyor. TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum. https://t.co/OIESLR6FEi pic.twitter.com/MeD0Znsg9h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2021

Koronavirüs salgını bizlere dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin önemini bu süreçte bir kez daha gördük.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler, milyarlarca insanın aşıya erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olan 'İslam düşmanlığı' virüsüdür.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Birçok batı ülkesinde Müslüman olmak, öteki yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."