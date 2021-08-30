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Erdoğan, Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün sembolleri olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığını konuşmada şunları söyledi:

"Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.

Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.

Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını sözlerine ekledi.

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