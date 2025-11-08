Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor, Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
