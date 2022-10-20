Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a gitti.

Erdoğan, Zengilan Havalimanı ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışlarına, Cebrayıl şehrindeki Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi temel atma törenlerine katılacak. Resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşecek ve ortak basın toplantısında konuşacak Erdoğan, Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.