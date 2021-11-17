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Erdoğan, Bahçeli ile 45 dakika görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği 'Türk Dünyası Haritası'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.