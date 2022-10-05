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Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bugün bir araya gelecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

 

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