Erdoğan: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir

Nagihan KALSIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5’incisi düzenlenen An­talya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, bölgede­ki gerilimlerin enerji güvenliği, ticaret yolları ve diplomatik te­maslar üzerindeki etkilerine işa­ret etti.

Erdoğan, özellikle Hür­müz geçişi, ateşkes sonrası sü­reç ve doğrudan müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin verdiği mesajlarla, Türkiye’nin diplo­masi ve bağlantısallık merkezli yaklaşımını ortaya koydu. Erdo­ğan, forumda yaptığı değerlen­dirmede, “Ne kadar derin olur­sa olsun, anlaşmazlıkların çö­zümünde, sözün yerini tekrar silahların, müzakerenin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir” ifadelerini kul­lanırken, “Unutulmasın ki; ba­rışa giden en kestirme yol, yapı­cı diyalog ve diplomasidir” dedi.

“Açık denizlere erişim hakkı, kısıtlanmamalıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko­nuşmasında Hürmüz geçişi­ne ilişkin Türkiye’nin tavrını net ifadelerle ortaya koydu. Er­doğan, “Tansiyonun tırmandı­ğı Hürmüz geçişiyle ilgili bizim tavrımız çok nettir: Hürmüz’ün bir yakası İran ise, diğer yakası Umman’dır” dedi. Erdoğan, de­niz ticareti ve enerji sevkiyatı açısından kritik önemdeki hatta ilişkin, “Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı, kısıtlan­mamalıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, “Esas olan, yer­leşik kurallar temelinde seyrüse­fer serbestisinin temini ve Hür­müz’ün ticari gemilere açık tu­tulmasıdır” diye konuştu.

Erdoğan, bölgede yaşanan son gerilimlerin ardından ilan edilen ateşkese de değinerek, “İsrail hü­kümetinin tahrikleriyle başlayan bu anlamsız ve son derece mali­yetli savaşta Pakistan Başbakanı Değerli Kardeşim Şerif’in giri­şimleriyle ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyo­ruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, ateşkesin ka­lıcı barış için değerlendirilme­si gerektiğini belirterek, “Ateş­kesin araladığı fırsat penceresi­nin, kalıcı barışın tesisi için en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifade­lerini kullandı. Erdoğan, süreç­te diplomatik zeminin korun­masının önemine işaret ederek, “Tarafların uzlaşmacı, sabırlı ve sağduyulu bir anlayışla hareket etmeleri, sonuç alınmasında bü­yük önem arz ediyor” dedi. Erdo­ğan ayrıca, “Yine bu kritik aşa­mada, İsrail’in müzakere süre­cini dinamitlemesine karşı hazır ve müteyakkız olunmalıdır” diye konuştu.

“Liderler zirvesine açığız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko­nuşmasında Ukrayna savaşına da değinerek, savaşın sona erme­si için diplomatik çözüm vurgu­sunu yineledi. Erdoğan, “Yakın çevremizdeki bir diğer çatışma alanı olan Ukrayna’daki savaşın getirdiği yıkım ve can kayıpların­dan üzüntü duyuyoruz” dedi. Sa­vaşın çözüm adresinin müzakere olduğunu belirten Erdoğan, “Ta­rafların âdil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciy­le savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz” ifa­delerini kullandı. Cumhurbaşka­nı, Türkiye’nin rolüne ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Şunu tüm samimiyetimle burada dile getirmek isterim… Türkiye; ta­rafların da istekli olması halinde, Liderler Zirvesi dâhil, doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı destek­lemeye hazırdır.”

Fidan: Diplomasi yeniden işler hale getirilmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu. Bakan Fidan, Böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir. Diplomasi yeniden işler hale getirilmelidir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmasında, Körfez’de yaşanan yavaştan başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunduğunu söyledi. Fidan, ‘ Ancak böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir. Sağlanan ateşkesin sahada tam olarak uygulanması ve sürecin kalıcı barışa ulaşması samimi temennimizdir. Eğer bölgemizde ve ötesinde kalıcı bir barış arzu ediliyorsa tüm dünyada istikrarsızlık icra eden bu yayılmacılığa acilen uluslararası toplumun dur demesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Alparslan: Krizler enerji piyasasını güçlendirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son yıllarda yaşanan krizler ve uygulanan politikaların Türkiye’nin enerji piyasasını daha dirençli hale getirdiğini söyledi. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri sorunları, savaşlar ve fiyat dalgalanmalarına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin bu süreçten güçlenerek çıktığını vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen “Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik” başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümünü ve gelecek vizyonunu anlattı.

“Enerji piyasamız oldukça dirençli”

“Bu kriz Türkiye’yi etkiledi, çok da derinden etkiledi ama ben şuna inanıyorum; bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli” diyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Neden piyasalarınız dirençli’ diye soracak olursanız; Her şeyden önce Türkiye dirençli çünkü bizim geçmişte yaşadığımız krizler var. Son 6-7 yıldır iklim krizini, ardından pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde birtakım belirsizlikler yaşandı, emtia fiyatları dalgalandı. Tarife krizleri, mevcut savaşlar, Rusya ile Ukrayna arasında, daha sonrasında İran ve Ortadoğu’da yaşananlar… Bunlar Türkiye’yi çok dirençli hale getirdi. Çünkü bizler krizle mücadele etmeye oldukça alışkınız.” Bayraktar, bu direncin ikinci nedeninin uygulanan politikalar ve enerji vizyonu olduğunu belirterek, “Türkiye’de geliştirmiş olduğumuz politikalar, ortaya koymuş olduğumuz vizyon, bizleri bu tür krizlerle mücadele etmek konusunda daha dirençli hale getirdi” dedi.