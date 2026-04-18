Erdoğan: Barışa giden en kestirme yol yapıcı diyalog ve diplomasidir
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne kadar derin olursa olsun, anlaşmazlıkların çözümünde, sözün yerini tekrar silahların, müzakerenin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemesini istedi. Erdoğan, “Unutulmasın ki; barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir” dedi.
Nagihan KALSIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 5’incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, bölgedeki gerilimlerin enerji güvenliği, ticaret yolları ve diplomatik temaslar üzerindeki etkilerine işaret etti.
Erdoğan, özellikle Hürmüz geçişi, ateşkes sonrası süreç ve doğrudan müzakerelerin sürdürülmesine ilişkin verdiği mesajlarla, Türkiye’nin diplomasi ve bağlantısallık merkezli yaklaşımını ortaya koydu. Erdoğan, forumda yaptığı değerlendirmede, “Ne kadar derin olursa olsun, anlaşmazlıkların çözümünde, sözün yerini tekrar silahların, müzakerenin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullanırken, “Unutulmasın ki; barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir” dedi.
“Açık denizlere erişim hakkı, kısıtlanmamalıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hürmüz geçişine ilişkin Türkiye’nin tavrını net ifadelerle ortaya koydu. Erdoğan, “Tansiyonun tırmandığı Hürmüz geçişiyle ilgili bizim tavrımız çok nettir: Hürmüz’ün bir yakası İran ise, diğer yakası Umman’dır” dedi. Erdoğan, deniz ticareti ve enerji sevkiyatı açısından kritik önemdeki hatta ilişkin, “Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı, kısıtlanmamalıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, “Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz’ün ticari gemilere açık tutulmasıdır” diye konuştu.
Erdoğan, bölgede yaşanan son gerilimlerin ardından ilan edilen ateşkese de değinerek, “İsrail hükümetinin tahrikleriyle başlayan bu anlamsız ve son derece maliyetli savaşta Pakistan Başbakanı Değerli Kardeşim Şerif’in girişimleriyle ilan edilen 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı, ateşkesin kalıcı barış için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Ateşkesin araladığı fırsat penceresinin, kalıcı barışın tesisi için en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, süreçte diplomatik zeminin korunmasının önemine işaret ederek, “Tarafların uzlaşmacı, sabırlı ve sağduyulu bir anlayışla hareket etmeleri, sonuç alınmasında büyük önem arz ediyor” dedi. Erdoğan ayrıca, “Yine bu kritik aşamada, İsrail’in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır ve müteyakkız olunmalıdır” diye konuştu.
“Liderler zirvesine açığız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ukrayna savaşına da değinerek, savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm vurgusunu yineledi. Erdoğan, “Yakın çevremizdeki bir diğer çatışma alanı olan Ukrayna’daki savaşın getirdiği yıkım ve can kayıplarından üzüntü duyuyoruz” dedi. Savaşın çözüm adresinin müzakere olduğunu belirten Erdoğan, “Tarafların âdil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin rolüne ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Şunu tüm samimiyetimle burada dile getirmek isterim… Türkiye; tarafların da istekli olması halinde, Liderler Zirvesi dâhil, doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır.”
Fidan: Diplomasi yeniden işler hale getirilmelidir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu. Bakan Fidan, Böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir. Diplomasi yeniden işler hale getirilmelidir.” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmasında, Körfez’de yaşanan yavaştan başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunduğunu söyledi. Fidan, ‘ Ancak böylesi dönemlerde ilk ve acil görev ateşi söndürmektir. Sağlanan ateşkesin sahada tam olarak uygulanması ve sürecin kalıcı barışa ulaşması samimi temennimizdir. Eğer bölgemizde ve ötesinde kalıcı bir barış arzu ediliyorsa tüm dünyada istikrarsızlık icra eden bu yayılmacılığa acilen uluslararası toplumun dur demesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Alparslan: Krizler enerji piyasasını güçlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son yıllarda yaşanan krizler ve uygulanan politikaların Türkiye’nin enerji piyasasını daha dirençli hale getirdiğini söyledi. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri sorunları, savaşlar ve fiyat dalgalanmalarına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin bu süreçten güçlenerek çıktığını vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenen “Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik” başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümünü ve gelecek vizyonunu anlattı.
“Enerji piyasamız oldukça dirençli”
“Bu kriz Türkiye’yi etkiledi, çok da derinden etkiledi ama ben şuna inanıyorum; bizim enerji piyasalarımız oldukça dirençli” diyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Neden piyasalarınız dirençli’ diye soracak olursanız; Her şeyden önce Türkiye dirençli çünkü bizim geçmişte yaşadığımız krizler var. Son 6-7 yıldır iklim krizini, ardından pandemiyi yaşadık. Tedarik zincirinde birtakım belirsizlikler yaşandı, emtia fiyatları dalgalandı. Tarife krizleri, mevcut savaşlar, Rusya ile Ukrayna arasında, daha sonrasında İran ve Ortadoğu’da yaşananlar… Bunlar Türkiye’yi çok dirençli hale getirdi. Çünkü bizler krizle mücadele etmeye oldukça alışkınız.” Bayraktar, bu direncin ikinci nedeninin uygulanan politikalar ve enerji vizyonu olduğunu belirterek, “Türkiye’de geliştirmiş olduğumuz politikalar, ortaya koymuş olduğumuz vizyon, bizleri bu tür krizlerle mücadele etmek konusunda daha dirençli hale getirdi” dedi.