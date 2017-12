Erdoğan: Batı ölümleri sadece istatistik olarak görüyor

18 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen"Anadolu Dünya Dolu" programında konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak bizim, göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse maalesef kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hadi Avrupalıların riyakarlıklarını anladık da bizim ana muhalefet partisi niye bu işin peşine düştü onu bilemiyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Nerede bu 30 milyar dolar' diye sorup duruyor. Ömründe bir tek garibe üç kuruşluk faydası olmayıp, bir yaşındaki çocuğu bile sigortalı yapacak kadar helal-haram nedir bilmeyenin böyle bir şeyi sorma hakkı olabilir mi?" diye konuştu.

"Kudüs konusunda somut adımlar atmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Kudüs meselesi sadece kalple buğzedilerek geçiştirilebilecek bir konu değildir hatta bu konudaki sorumluluğumuzun gereğini sadece dille ifade ederek de yerine getirmiş olamayız. Kudüs konusunda mutlaka somut, elle tutulur, gözle görülür, netice almaya yönelik adımlar atmak zorundayız." dedi.

"İnsanlığın uyanışına vesile olacaktır"

Erdoğan "Bugün Kudüs'te ve Filistin şehirlerinde ağlatılan her çocuk, acı çektirilen her anne, vurulan, dövülen, hakaret edilen her insan yaklaşan yeni bir fırtınanın habercisidir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır ama aynı zamanda bir uyanış, başkaldırı da vardır. Kudüs meselesi inşallah topyekun insanlığın ve özellikle de Müslümanların uyanışına vesile olacaktır." diye konuştu.