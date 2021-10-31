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Erdoğan-Biden görüşmesi bugün

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Roma'da görüşeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

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