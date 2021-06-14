Erdoğan-Biden görüşmesi bugün: Kritik 6 madde

Brüksel’deki Erdoğan-Biden görüşmesinde 6 madde öne çıkacak. “S-400, Terörle Mücadele, Doğu Akdeniz ve Libya, Halkbank Davası, Afganistan’da Türk Askeri Varlığı ve Rusya’nın SİHA Hilali ile Kuşatılması” konuları derinlemesine ele alınacak.

Biden ve Erdoğan’ın dostça verecekleri bir fotoğraf, ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye’nin çok ihtiyacı olan yabancı yatırım için de “güvence” niteliğinde olacak.

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