Erdoğan - Biden görüşmesi nasıl sonuçlanır?

Gözler 14 Haziran’da Nato Zirvesi’nde biraraya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’da…İlişkilerin geleceği açısından kritik önem taşıyan ve ilk kez yüzyüze yapılacak olan bu görüşmede, S-400, FETÖ'nün ABD'deki varlığı, Afganistan'da Türkiye'nin varlığı, Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi son dönemde öne çıkan konuların ele alınması bekleniyor. Olumlu ve olumsuz senaryoda toplantıdan çıkabilecek kararları Buse Biçer Stratejist Hakan Akbaş ile değerlendirdi.