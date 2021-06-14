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Erdoğan-Biden görüşmesinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez yüz yüze görüşeceği NATO Zirvesi'nde nelerin konuşulacağını DÜNYA Gazetesi WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu, gazetenin yazarı Zeynep Gürcanlı'ya sordu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Nato Zirvesi'de bir araya gelecek. Kritik buluşma Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme olacak.

Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak. Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. S-400, FETÖ'nün ABD'deki varlığı, Afganistan'da Türkiye'nin varlığı, Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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NATO ZİRVESİ