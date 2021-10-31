Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bugün Roma'da bir araya gelecek.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıkladı.
G20 zirvesi kapsamında yapılacak görüşmenin saat 12.10'da gerçekleşeceği bildirildi.
Görüşmede Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisinin ele alınacağı belirtildi.
ABD'li yetkili Biden'ın görüşmede Erdoğan'a "Krizlerden kaçınılması gerektiğini ve düşüncesizce eylemlerin iki ülkenin müttefikliğine fayda sağlamayacağını söyleyeceğini" bildirdi.
Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.