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Erdoğan: Biden ile bir görüşme yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi ile ilgili, "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanın'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar." dedi.

Erdoğan, "(NATO Zirvesi) Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." diye konuştu.

 Erdoğan, "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz." ifadesini kullandı.

 

 

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