Erdoğan: Biden'la işbirliğimizi artıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği baş başa görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Afganistan konusunda mutabakatın söz konusu olduğunu kaydeden Erdoğan, S400 konusunda ise "Bizim daha önce düşüncemiz neyse aynısını ifade ettim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan konusunun ise hiç gündeme gelmediğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Köklü değişimlerin bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor.

Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapılsa sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

NATO'NUN SORUMLULUKLARI ARTMIŞTIR

Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır. Dönem, sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir.



Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir.

NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık.

8 BİN 200 KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALANI TERÖRDEN ARINDIRDIK

Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık.



Gerek zirve hitabımızda gerek ikili görüşmelerimizde, PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.

Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir.

'DOĞRUDAN DİYALOG KANALLARINI ETKİN KULLANMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIK'

Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor.

İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor.

S-400'LERDE DÜŞÜNCEMİZ DEĞİŞMEDİ

Ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık.

S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim.

BIDEN'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM

Biden ile verimli bir görüşme yaptık, kendisini Türkiye'ye davat ettim. Programı çerçevesinde değerlendireceğini söyledi.

KABİL HAVALİMANININ GÜVENLİĞİ KONUSU

(Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması) Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik.

(Macron ile ilgili bir soru üzerine) 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi.

Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. 'Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım' dedim."