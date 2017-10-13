Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, geldik

13 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

TSK'nın İdlib operasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Rusya ve İran ile birlikte Astana sürecini başlattık. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorduk. İşte şimdi TSK orada, ÖSO ile operasyona başladı. Kimse bize niye böyle yaptınız diyemez. Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan biziz" dedi.

ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin Erdoğan, FETÖ üyeleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz için kimsenin müracat edip görüşme talebinde bulunmadığı şeklindeki açıklamasını yineledi.

Batılı ülkeleri Türkiye'yi yalnız bırakmakla eleştiren Erdoğan, "Avrupa Birliği, serbest dolaşım hakkı vermedi de ne oldu? Dünya başımıza mı yıkıldı? 59 yıl oldu, almadılar. Ama biz sabrediyoruz. Eğer dürüstseniz, yapın açıklamanızı bitirin bu işi. Bizim size ihtiyacımız yok. Yüz yüze geldiğimizde bize her türlü teminatı verenlerin arkamızdan oynadıkları çirkin oyunlar artık saklanamaz hale gelmiştir. 3 bin 300'ü aşkın TIR ile, güneyimizde terör devleti oluşturmak isteyenlerin niyeti nedir? Biz paramızla silah alamazken, onlara bedava silah vermenin amacı nedir?" şeklinde konuştu.

"Kritik yerlerde değişiklik yapıyoruz"

Erdoğan, partisinin kongre süreci ve 2019 seçimlerine yönelik hazırlıklarına ilişkin şöyle konuştu:

"Herkesin tembel olmaya hakkı olabilir ama bizim yok. Herkesin iç çekişmelerle vakit geçirmeye hakkı olabilir ama bizim yok. Biz ağzımızdan çıkan her sözü ölçmek, tartmak mecburiyetindeyiz. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Ardından il ve büyükşehir kongreleri başlayacak. Değişim ihtiyacı olan yerlerde bugüne kadar hizmet etmiş arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, yola yeni arkadaşlarımız ile devam ediyoruz. Özellikle kritik gördüğümüz bir takım yerlerde adım adım değişiklik yapıyoruz. Görev değişikliği bir tasfiye değildir. Hiç kimsenin gerek belediyede, gerekse teşkilatlarda görevini devreden arkadaşlarla ilgili olumsuz konuşmasına izin veremeyiz"

"Batıda din adamlarının nikah kıymasından rahatsız olan var mı?"

Müftülere nikah yetkisi veren değişikliği de içeren düzenlemeler için Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de Meclis'ten geçecek" dedi. Erdoğan, "Bu kayıt altında bir işlem. Bu iş bu şekilde çok daha ideal bir noktaya dönüşecek. Kıyılan nikahlarla ilgili belgeler işlemi kim yaparsa yapsın nüfus müdürlüğüne gönderiliyor. Batı ülkelerinde din adamlarının nikah kıymasından rahatsız olan var mı? Orada laikliği zedelemeyen burada niye zedelesin. İstersen belediyeye gidersin, zorunluluk yok" şeklinde konuştu.

"18 Mart törenlerinde konuşturmayacaksınız"

Çanakkale Belediye Başkanının, bir belediye meclis üyesinin konuşmasına engel olmasını eleştiren Erdoğan şunları söyledi: "Çanakkale Belediye Başkanını 18 Martta törenlerde konuşturmayacaksınız. Ciddi bir terbiyesizlik yaptı, belediye meclis üyesinin konuşmasına engel oldu. O etkinlikte düzenlemeyi hükümet yapar. Bizi havalimanında karşılamaya da gelme"