Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti MYK Toplantısı'na video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" dedi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
-Dünyadaki değişim, ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor.
- Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır: