28 Nisan 2020

AK Parti MYK Toplantısı'na video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" dedi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Dünyadaki değişim, ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor.

- Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır: