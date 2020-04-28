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Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız
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AK Parti MYK Toplantısı'na video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlere de kavuşacağız" dedi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Dünyadaki değişim, ülkemizin önünde yeni ve gerçekten çok büyük fırsat pencerelerinin açılmakta olduğuna işaret ediyor.

- Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça inşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır:

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