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Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri fitne fesat kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanıma vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar" dedi.

Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Kongresinde konuşuyor. 

Erdoğan, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanıma vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız" diye konuştu. 

CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesini yorumlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ekonomiyi ile bilecek, cumhurbaşkanı yaptıklarıyla tanınmış olacak. Nerede o aday?" ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar geliyor... 

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