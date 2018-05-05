05 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kadın Kolları Kongresinde konuşuyor.

Erdoğan, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanıma vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız" diye konuştu.

CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesini yorumlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ekonomiyi ile bilecek, cumhurbaşkanı yaptıklarıyla tanınmış olacak. Nerede o aday?" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...