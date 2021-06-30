Erdoğan: Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi?

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür." dedi.

Erdoğan, seçim tartışmalarıyla ilgili, "6 ay sonra seçim varmış duydunuz mu? Bay Kemal diyorsa doğrudur. Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir." dedi.

Erdoğan Kanal İstanbul konusunda şunları söyledi: "Kredi verecek olursanız ödemeyiz diyorlar. Ödemeyi kesinlikle yapmayız diyorlar. Bunlar daha şimdiden, devlet nedir yönetmek nedir bunlardan haberi yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var, bundan haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için ama bunlar devlet değil zillet.

Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Türkiye Kanal İstanbul projesine kavuşacak. Kanal İstanbul'u şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bismillah dedik. Deplase çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına süratle başlıyoruz. İki tarafta inşa edilecek 500 bin kişilik şehirler ilave nüfus değil depreme hazırlık için kentsel sıkışıklığın önüne geçme amaçlıdır."

Erdoğan, "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor." dedi.