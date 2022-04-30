Erdoğan: Biz ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam, mevki sahibi olmak demek değildir. AK Parti'de görev üstlenmek, milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Kadim davamızın bugünkü temsilcisi AK Parti'nin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler, eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her gün milletimizi hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

"PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor." diyen Erdoğan, "Bunların da hesabını soracağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır." dedi.