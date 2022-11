Erdoğan: Bizim IMF ile işimiz yok

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Konuşmasında yurt dışı ziyaretlerine çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Türkiye'nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecek. Darbecilere karşı birlikte direndik. Türkiye Yüzyılı'nın seçimi 2023'e yaklaşırken birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videolara değinen Erdoğan, şöyle konuştu: Temiz para arıyormuş... Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Duyun-u Umumiye'den kurtardı. Biz de IMF görünümlü emperyalistlerden kurtardık. Bizim IMF ile işimiz yok. Ama CHP ne yaptı, IMF yetkilileriyle bir araya geldiler. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme veriyor. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edecekler."

"Yargıda hesabını soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyuşturucu iddiası üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstedi. Erdoğan, "Aklı başında kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikredebilir. Aklı başında kim milletvekillerini mahkemede hakimlerin üzerine yürütür. CHP milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şimdi yargıda bunların hesabını soracağız. Bunları yapan siyasetçi değil, proje elemanları" dedi.

Gaziray, yılbaşına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Erdoğan, "Buraya Gaziray ile geldik. Uzunluğu 25 kilometreyi bulan Gaziray şehiriçi ulaşıma katkı sağlayacak. Gaziray'ın yerlatından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini belediyemiz süs havuzu, yeşil alanlarıyla çok güzel bir alan olarak düzenledi. 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan bir de müjde vereyim. Gaziray'ı ne yapalım? Ne kadar bedava olsun? Bir ay mı? Şöyle yapalım yılbaşına kadar ücretsiz yapalım" diye konuştu.