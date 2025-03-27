Erdoğan: Bölgede nükseden gerilimleri ülkemize taşıyanlara fırsat vermeyeceğiz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Yüzlerce yılın birikimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer verdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nefret söylemlerinin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfımızı korumaya, güçlendirmeye daha fazla ihtiyacımız var. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

23'üncü yılına giren iktidarlarımız boyunca tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz."