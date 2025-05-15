Erdoğan: 'Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" programında konuştu.

PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu artık herkes görmeli, bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Silah bırakma ve fesih süreci MİT tarafından titizlikle izleneceğini de kaydetti.

"Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır.

* Malazgirt, Türk-Kürt-Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk-Kürt-Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi ortak zaferimizdir.

* Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz.

* (PKK'nın feshi) Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık musibetten ilanihaye kurtulma, bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık.

"Bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız"

* Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız.

* Şunu artık herkes görmeli, bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır.

* Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın, şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir.

"Fesih süreci MİT tarafından titizlikle izlenecek"

* Silah bırakma ve fesih süreci MİT tarafından titizlikle izlenecek. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız.

* Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim, 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz.

* Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ve heyetini Cumhurbaşkanı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil barışla son verme çabalarını konuştuk.

* Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır.

* Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak, kardeşlik daha da perçinlenecek.