Erdoğan: Böyle bir durumun olmaması gerekirdi

31 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldiği Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda "3300" numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Malatya'da iki Saadet Partisi görevlisinin öldürülmesine ilişkin, "Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. İki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Fakat bu durumun partiler arası bir sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim seçimler bitene kadar başka herhangi bir durumun olmamasıdır" açıklamasını yaptı.

Sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 Saadet Partisi görevlisi öldürülmüş, konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, cinayeti AK Parti adayının yeğeninin işlediğini iddia etmişti.

Erdoğan ayrıca, seçimleri "belli bir yere" kadar İstanbul'da takip edeceğini, ardından İstanbul'da bir basın toplantısı yapıp, Ankara'ya gideceğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu: 2 parti çalışanımız öldürüldü