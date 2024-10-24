Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden seslendi: Bu saldırı kararlılığımızı daha da perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında TUSAŞ saldırısı nedeniyle taziyelerini ileten liderlere ve müteffiklere teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum.

Terörle mücadelede kararlılığımızı perçinledi

Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

Siyasi ve mali mekanizmalar bekleneni veremiyor

Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor.

BRICS adil dünya düzenin inşasına katkı sunuyor

Türkiye olarak böylesi bir ortamda, "Daha adil bir dünya mümkündür." şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

Türkiye, Avrupa Konseyi'nden, Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve Mikta'nın da aktif bir üyesiyiz.

BRICS ile diyaloğu ilerletmekte kararlıyız

Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'yla işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız."