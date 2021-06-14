Erdoğan Brüksel'de: Macron, Johnson, Merkel, Miçotakis ve Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geliyor.

Erdoğan, zirve kapsamındaki ilk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

İki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Macron görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejilerini netleştirmesi ihtiyacını yineledim. Erdoğan ile görüşmemiz İslam konusunda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'de ortak amaç için çalıştığımızı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Macron'dan tweet

En amont du sommet de l'OTAN, j’ai eu un long échange en tête-à-tête avec le Président Erdogan. Pour avancer avec clarté, respect et exigence. pic.twitter.com/dIYw8sWyn4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2021

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.

Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

"İkili ilişkilerin derinleştirilmesinde anlaşmaya varıldı"

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı." denildi.

Merkel ile görüştü

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Almanya'dan açıklama

Alman hükümet sözcüsü Merkel'in, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı.

Sözcünün açıklamasına göre Merkel ve Erdoğan 24-25 Haziran'daki AB zirvesi öncesinde AB-Türkiye ilişkilerinin durumunu ve BM öncülüğünde Kıbrıs sorununu çözmek için yürütülen çalışmaları da görüştüler.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Erdoğan Hollanda başbakanı Rutte ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Erdoğan ve Rutte'nin, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

(AA-Reuters)