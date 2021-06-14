Erdoğan Brüksel'de: Macron, Johnson ve Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geliyor.

Erdoğan, zirve kapsamındaki ilk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

İki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Macron görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejilerini netleştirmesi ihtiyacını yineledim. Erdoğan ile görüşmemiz İslam konusunda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'de ortak amaç için çalıştığımızı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Merkel ile görüştü

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Biden ile görüşme bekleniyor

Erdoğan, zirve kapsamında akşam saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme gerçekleştirecek.