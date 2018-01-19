Erdoğan: Bu işi ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz

19 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki göstererek ideolojik yaklaşımlarına devam ettiklerini söyledi. Bu kuruluşların Türkiye'nin güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, "Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile süregelen sağlam iş birliğimizi bugün imzalanacak olan anlaşma ile yeni bir safhaya taşıyoruz. Bu fon ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Özellikle resmi kalkınma yardımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri Türkiye'dir. Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye 1 numaradır. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra milli gelire oranla ikinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir.

Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Bir zamanların IMF'si önünde borç bekleyen Türkiye yok. Türk ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 11 büyüme yakaladı. Bunun yıl sonu itibariyle yüzde 7 büyümeyle noktalanacağını görüyoruz. 2018'de yakaladığımız büyümeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye şu anda müstesna ülkelerden biridir. Türkiye ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir."

Fitch not kararını açıklayacak

Fitch'in bugün Türkiye'ye ilişkin not kararını açıklaması bekleniyor. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.

Fitch, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.

Fitch, Türkiye ofisini kapattı