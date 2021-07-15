Erdoğan: Bu millet ihaneti affetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü programı kapsamında Külliye'de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez.

Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz.

Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek."