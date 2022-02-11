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Erdoğan: Bu süreci çok rahat atlattım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 ile ilgili, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği COVID-19 hastalığı ile ilgili, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." dedi.

Erdoğan, "Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm." diye konuştu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu konusunda ise, "Henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar inşallah atlatır." ifadelerini kullandı.

 

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