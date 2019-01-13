13 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet." diye konuştu.

'Savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız'

Erdoğan, "Savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla birlikte savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz, gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç." dedi.

'Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir artık bu devri kapatıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Adaylar açıklandı

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İl başkanı ve ilçe başkanları aday oldu

AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AK Parti Taraklı ilçesinde aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Erdoğan tarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:

Adapazarı: Mutlu Işıksu

Akyazı: Bilal Soykan

Arifiye: İsmail Karakullukçu

Erenler: Fevzi Kılıç

Ferizli: İsmail Gündoğdu

Geyve: Murat Kaya

Hendek: Ali Kemal Sofu

Karapürçek: Orhan Yıldırım

Karasu: İshak Sarı

Kaynarca: Murat Kefli

Kocaali: Ahmet Acar

Pamukova: Cevat Keser

Sapanca: Özcan Özen

Serdivan: Yusuf Alemdar

Söğütlü: Koray Oktay Özten

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:

Taraklı: İbrahim Pilavcı

Kaynak: AA