Erdoğan: Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız
TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili, "Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz." diyen Erdoğan, "TSK'nın bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi taksiratı yoktur. Bütün adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır, atmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- (TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası) Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz.
- TSK'nın bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi taksiratı yoktur. Bütün adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır, atmaya da devam edecektir.
- (Tahıl koridoru anlaşması) Uzatma noktasında mani söz konusu değil. Zelenskiy ve Putin'le görüşmemde de bunu gördüm. Tıkanma olursa aşmaya mani hal de yok.
- Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının yüzde 62’si Avrupa'ya, yüzde 5,7'sine denk gelen 454 bin 626 tonu ise az gelişmiş ülkelere yapıldı.
- İsveç’in yeni başbakanı randevu talep etti. Arkadaşlarımıza 'randevu verin' dedim.
- (İsveç) Yeni başbakanın yaklaşımı terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır, samimiyetlerini görüşmeyle test etmiş olacağız.
- (ABD ile F-16 görüşmeleri) Olumlu sonuçlanması için yapılacak ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Fakat dünya pazarı geniş, çeşitli çözümler de mevcut.
- Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır. Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz.
- (Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Çalışmayı arkadaşlarımız nihayete erdirdi, dün akşam bana sundu, kısa zamanda bunu kamuoyuna sunacağız.