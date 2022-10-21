Erdoğan: Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- (TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası) Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz.

- TSK'nın bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi taksiratı yoktur. Bütün adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır, atmaya da devam edecektir.

- (Tahıl koridoru anlaşması) Uzatma noktasında mani söz konusu değil. Zelenskiy ve Putin'le görüşmemde de bunu gördüm. Tıkanma olursa aşmaya mani hal de yok.

- Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının yüzde 62’si Avrupa'ya, yüzde 5,7'sine denk gelen 454 bin 626 tonu ise az gelişmiş ülkelere yapıldı.

- İsveç’in yeni başbakanı randevu talep etti. Arkadaşlarımıza 'randevu verin' dedim.

- (İsveç) Yeni başbakanın yaklaşımı terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır, samimiyetlerini görüşmeyle test etmiş olacağız.

- (ABD ile F-16 görüşmeleri) Olumlu sonuçlanması için yapılacak ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Fakat dünya pazarı geniş, çeşitli çözümler de mevcut.

- Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır. Ermenistan’ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz.

- (Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Çalışmayı arkadaşlarımız nihayete erdirdi, dün akşam bana sundu, kısa zamanda bunu kamuoyuna sunacağız.