Erdoğan: Büyüme tahminlerin üzerinde olacak

11 Ocak 2019

Partisinin "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ocak'ta yerel seçim manifestolarını açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan, "İki hafta içinde aday tanıtım toplantılarını bitirerek, adayların çalışmalarını arazide devam ettirmesini istiyoruz. 31 Ocak'ta büyük aday ve manifesto toplantısı yapacağız. Bu toplantıda manifestomuzu da açıklayacağız" diye konuştu.

Büyüme tahminlerinin üzerine çıkılacağını düşündüğünü ifade eden Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz. Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar" dedi.

Plastik poşet kullanımına karşı söylemini tekrarlayan Erdoğan, "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız" şeklinde konuştu.