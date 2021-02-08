Erdoğan: Çarşamba günü birçok güzellikler açıklayacağım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan çarşamba günü millete sesleniş konuşmasında "birçok güzellikleri" açıklayacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, Karadeniz'de ulaştıkları gazın yanı sıra, Kanuni ile de ulaşmayı umduklarını belirterek, denizin dibinde sondajlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Partisinin il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldığı programda konuşan Erdoğan, "Buradan sesleniyorum; Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" dedi.

Konuşmasında Fatih sondaj gemisi ile Karadeniz'de doğal gaza ulaştıklarını hatırlatyan Erdoğan "Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Denizin dinbinde sondajlama ile devam edeceğiz." diye konuştu

Erdoğan CHP ile ilgili de şunları söyledi: "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar, eleştirenleri kapı dışarı ediyor.... Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmesidir."