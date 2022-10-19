Erdoğan, Çelebi'ye rozet taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet taktı. Çelebi, "Allah utandırmasın cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Bartın'da madendeki patlama) Kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret kalacaktır.

- Bartın'daki maden faciasında ihmali olan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

- Amasra'daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek, hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecek.

- Kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına Enerji, İçişleri, Çalışma ve Aile Bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamışlardır.

- (Doğal gaz dağıtım merkezi ) Avrupa gazını Türkiye'den temin edecek.

- (Asgari ücret) Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz.

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