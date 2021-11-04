Erdoğan: Çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz."