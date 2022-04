Erdoğan: Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalı

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde yaptığı konuşmada, "Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezdinde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Mili Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Şenliğin uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri, 120 ülkeden 30 binin üzerinde çocuğun ağırlandığını anlatan Erdoğan, salgın sebebiyle zorunlu ara verdikleri misafir çocukları ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacaklarını bildirdi.

Yakın coğrafyadaki gelişmelere dikkati çekerek, bu bölgelerdeki çocuklar için derin bir üzüntü yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı, on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişe ile takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil, işte burada olduğu gibi, akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi, bundan dolayı Milli Mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek, koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır. Merhum bir sanatçımız 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya, aslında bu sözün tersinden doğrusunu 'güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazım."

Erdoğan, Şair Nazım Hikmet'in "Dünyayı Verelim Çocuklara" şiirinden, "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar, oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler." dizelerini okuyarak, "Evet dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, daha şefkatli, daha sevecen olduğunu göreceğiz." diye konuştu.

Çocuklara "Kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın" önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara şu tavsiyelerde bulundu:

"Bugünün çocukları sizler, yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde, imkanı olan her yerde, temiz havayla -bugün olduğu gibi- tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Derslerinizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın."

Geçen 20 yılda sadece eğitim sisteminin altyapısını güçlendirmekle kalmadıklarına işaret eden Erdoğan, "Sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık. Şimdi hatırlıyorum, bu parkı açtığımız gün, bu millet bahçesini açtığımız gün gerçekten çok mutluydum. Ve şu anı, işte o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin. Bizim için en keyifli, en verimli işler sizin için yaptığımız hizmetlerdir. Gençlerimize nasıl 2053 vizyonunu miras bırakmak için çalışıyorsak, sizler için de 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizler de kendinizden sonraki nesillere çıtayı sürekli yükselterek mirası daha da zenginleştirerek bu emaneti aktaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi ve bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklali ve istikbali borçlu oldukları tüm kahramanları şükranla yad etti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Suriye'nin kuzeyinde şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek konuşmasını tamamladı.