Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli de aşı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs COVID aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığı anlarda çekilen fotoğrafına yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum."