Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yok

05 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil." dedi.

Erdoğan, "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar." dedi.

"CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, "Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"Ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor." dedi.

"Yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz"

Erdoğan, "Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz konusu

Doğu Akdeniz ile ilgili olarak da Erdoğan, "Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız." dedi.

Kaynak: AA